Il mese di maggio, mese pienamente primaverile con le prime timide ondate di aria calda, nel 2023 è stato così solo sulla carta. Infatti esso è stato uno dei più anomali di sempre a causa del maltempo che ha interessato quasi tutti i giorni l'intera Regione e di temperature che si sono rivelate più autunnali che primaverili.

Cosenza "regina" della pioggia

Inoltre non possiamo dimenticare soprattutto i due cicloni mediterranei che si sono sviluppati nel Mediterraneo e che purtroppo hanno causato anche alluvioni e diverse vittie in Emilia Romagna. Dati alla mano, per alcune zone della Calabria è stato il maggio più piovoso della storia della meteorologia: nella città di Cosenza infatti sono caduti ben 147,8 mm di pioggia. Basti pensare che la media pluviometrica per il mese di Maggio è di circa 40 mm e quindi uno scarto di circa 110 mm. Questo quantitativo di pioggia è Record assoluto per il mese di maggio: infatti il precedente apparteneva al lontano anno 1954 con ben 141,4 mm.

A Crotone sono caduti 79,8 mm di pioggia. La media climatica del mese equivale a circa 25 mm e dunque abbiamo uno scarto positivo di circa 60 mm. Qui è stato il secondo mese di maggio più piovoso di sempre, in quanto il record attuale è di 80 mm del lontano anno 2002.

A Catanzaro il quantitativo di precipitazioni è di 90,8 mm a fronte di una media pluviometrica di circa 40 mm. Anche qui dunque abbiamo uno scarto di ben 50 mm. A Vibo Valentia sono caduti 68,8 mm. La media pluviometrica di Vibo Valentia invece è di circa 50 mm e dunque si è registrato un surplus minimo, ma comunque sempre oltre le medie del periodo. Infine a Reggio Calabria sono stati registrati 68.4 mm di pioggia a fronte di una media di circa 25 mm. Un valore notevole e quasi il triplo della media di Maggio. I dati pluviometriche delle varie città calabresi sono state trapelate dal centro funzionale multirischi Arpacal.