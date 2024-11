La Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di criticità meteo per la giornata di domani. Allerta arancione su la maggior parte della Calabria (zone di allertamento 3,4,5,6,7 e 8), gialla (zone di allertamento 1 e 2) sull’Alto Tirreno cosentino.

Nel particolare nel bollettino si legge che «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti» e «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Scuole chiuse in Calabria domani per il maltempo: ecco quali

Intanto, dopo che la Protezione Civile ha diramato il bollettino con l'allerta arancione su gran parte della Calabria, sono moltissimi i sindaci che stanno correndo ai ripari chiudendo le scuole.

Il primo a comunicare la chiusura delle scuole è stato il sindaco di Catanzaro, Fiorita, che attraverso un comunicato ha annunciato la chiusura delle scuole: a seguire tanti altri comuni del versante jonico e della Calabria centro-meridionale. Sono tantissimi i comuni che in queste ore stanno riunendo il COC per decidere i provvedimenti da prendere, dalla chiusura delle scuole alla limitazione della viabilità.

Tra i capoluoghi, al momento oltre a Catanzaro anche Vibo Valentia ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio comunale, mentre stanno decidendo in questi minuti i primi cittadini di Crotone e Reggio Calabria.

Allerta meteo, a Crotone annullato il tradizionale pellegrinaggio notturno a Capocolonna

Il maltempo in arrivo e le raccomandazioni della Protezione Civile hanno indotto anche l'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina a modificare i piani per i festeggiamenti della Madonna di Capocolonna, patrona della diocesi. A causa del maltempo, infatti, gli eventi previsti per il 27-28 maggio in caso di allerta arancione saranno rinviati al 27-28 maggio prossimi. Nello specifico, precisa la nota, "in caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il “Quadricello” della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale “processione del rientro” dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio".