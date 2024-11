Il campo di alta pressione che sta interessando da diversi giorni la nostra regione sta apportando bel tempo su tutta la Calabria con temperature rigide di notte e al primo mattino e fresche durante le ore diurne. Anche nella giornata di domani infatti continuerà questo trend meteorologico con cieli sereni o al più poco nuvolosi sull'intera regione; da segnalare solo il passaggio di locali nubi alte lungo il versante tirrenico nel pomeriggio/sera ma comunque saranno sterili e senza precipitazioni.

Le temperature rimarranno invariate con valori massimi sui 11-13°C e valori minimi molto freddi. Venti deboli o a tratti moderati da Nord-ovest e mari generalmente poco mossi. Attenzione però a partire da inizio settimana.

Pare infatti confermato l'arrivo di aria molto fredda sull'Italia e sulla nostra regione a partire da lunedì 6 febbraio. Mancando ancora diversi giorni è ancora prematuro dare ulteriori dettagli anche in virtù del fatto che i modelli matematici non sono ancora del tutto concordi sulla traiettoria dell'aria artica. Quello che appare evidente però è che ad oggi si avrà un calo di circa 8-10°C sulla Calabria a partire dai primi giorni della prossima settimana con valori massimi che non supereranno addirittura i 6-7°C nelle ore diurne e con valori minimi sotto gli 0°C su gran parte della regione. Per quanto riguarda le precipitazioni invece è attualmente impossibile stabilire le zone dove si potrà vedere la neve in quanto c'è ancora molta discordanza dei modelli sulla traiettoria e sulla possibile formazione di basse pressioni.