Ormai siamo entrati nel vivo di questa intensa e duratura ondata di calore di matrice africana. L’anticiclone infatti perdura ormai da più di una settimana e secondo gli ultimi aggiornamenti durerà ancora fino a lunedì 22 luglio con temperature ancora roventi e afa lungo le coste.

Settimana all’insegna del caldo africano

Come detto dunque fino al weekend le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni. Il possente anticiclone africano continuerà a richiamare aria calda e umida dal Nord Africa la quale farà registrare temperature al suolo molto elevate. Soprattutto nelle aree interne infatti il termometro registrerà valori tra i 38-40°C e in particolare nelle aree interne della Valle del Crati, Sibaritide, Marchesato Crotonese e Piana di Gioia Tauro. Valori oltre la norma si registreranno anche lungo le coste specie joniche con temperature che localmente potranno raggiungere i 36°C specie tra Crotonese e Reggino; da segnalare però che lungo tutta la fascia jonica l’umidità sarà in aumento ovunque con il caldo che potrà creare disagi. Temperature meno elevate invece lungo le coste tirreniche dove qui il termometro difficilmente supera i 30-31°C, ma in queste aree il protagonista assoluto è l’afa. Qui infatti le brezze marine che soffiano per l’intero arco giornaliero fanno mitigare l’aria rendendo le temperature più nella norma ma i tassi di umidità si registrano alle stelle, con conseguente afa e disagio termico. L’unica nota positiva sarà l’ingresso in quota di aria leggermente meno calda dai Balcani che farà sviluppare locali temporali nelle aree montuose della Sila e del Pollino nelle ore pomeridiane, anche se comunque saranno fenomeni che si esauriranno velocemente.

Da martedì 23 possibile calo delle temperature e caldo “normale”

Ormai da diversi giorni la frase più letta sui social è: «Ma quando se ne andrà questo caldo africano?». Fino a 2 giorni fa non se ne vedeva una via d’uscita ma ecco che tutto sembra cambiato negli ultimi aggiornamenti. Questi ultimi infatti evidenziano il possibile arrivo di correnti atlantiche più fresche nel weekend a partire dalle Regioni del Nord Italia apportando un generale calo termico. Tali correnti però sono destinate a scivolare verso Sud raggiungendo, a partire da martedì 23 luglio, anche il Sud Italia e la nostra regione. Il calo termico inizierà ad interessare dapprima le aree tirreniche e interne e, entro la giornata di mercoledì 24 luglio, il refrigerio interesserà l’intera regione. Sempre secondo gli ultimi aggiornamenti è previsto un calo termico di circa 6-8°C con valori che raggiungeranno nuovamente le medie del periodo o localmente anche al di sotto. Ovviamente vista la distanza temporale questa rimane una tendenza che avrà bisogno, come sempre, di conferme o di smentite. Continuate dunque a seguirci.