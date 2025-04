La perturbazione che ieri ha raggiunto in serata la nostra Regione con piogge sulle aree Tirreniche sarà in azione soprattutto nella giornata odierna. Essa inizierà con una mattinata variabile sul versante Tirrenico della Regione dove saranno possibili locali piovaschi specie su Cosentino e Catanzarese. Stabile invece altrove con cieli perlopiù poco nuvolosi.

Nel pomeriggio nubi in aumento su tutta la Regione con piogge e locali temporali lungo tutti i versanti Tirrenici e nelle aree Silane, anche se saranno comunque alternate a schiarite; basso rischio di precipitazioni invece altrove. In serata le piogge si concentreranno invece sulla bassa Calabria e in particolare tra il Reggino e il Vibonese e relative aree interne, mentre altrove si avranno condizioni meteorologiche stabili ovunque e con ampie schiarite.

Le temperature sono previste stazionarie ovunque con valori che comunque non dovrebbero superare i 22-23°C durante le ore diurne lungo le coste Joniche, mentre saranno localmente fresche lungo tutto il versante Tirrenico e aree interne con valori che si manterranno intorno ai 16-17°C. I venti soffieranno ancora con intensità moderata sui versanti Tirrenici, mentre saranno localmente forti sui versanti Jonici Catanzaresi e Reggine.

Meteo 25 Aprile, sole sulla Calabria

La perturbazione però tenderà ad allontanarsi dalla Regione già tra la serata e la nottata del 24 aprile: ciò vorrà dire che la giornata del 25 aprile, festa della Liberazione, sarà caratterizzata da bel tempo su tutta la Regione ad eccezione delle prime ore del mattino dove non saranno da escludere residui e deboli piovaschi sulla bassa Calabria Tirrenica, tra cui Vibonese e Reggino, e relative aree interne. Le precipitazioni però tenderanno ad esaurirsi velocemente con ampie schiarite e condizioni meteorologiche stabili. Da segnalare qualche nube nelle ore pomeridiane nelle aree montuose, anche se comunque il rischio di precipitazioni sarà molto basso.