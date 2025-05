L’ultima perturbazione del mese di maggio è ormai un lontano ricordo. Un’area di alta pressione infatti tenderà a raggiungere il Mediterraneo già nel weekend apportando tempo stabile su tutta la Calabria e temperature in graduale aumento specie dalla prossima settimana.

Previsioni meteo weekend

Come detto dunque le condizioni meteorologiche sono in miglioramento ovunque. Durante il weekend avremo infatti tempo stabile su tutta la Calabria sia nella giornata di sabato che in quella di domenica con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane nelle aree interne e montuose, ma nubi che comunque non causeranno nessun tipo di precipitazioni.

Le temperature sono previste in lieve rialzo specie nella giornata di domenica quando si potranno raggiungere punte fino ai 30°C nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese, mentre altrove e sulle coste il termometro oscillerà tra i 23°C e i 26-27°C.

Primo caldo estivo in arrivo

Come accennato all’inizio dell’articolo, a partire dalla prossima settimana le temperature tenderanno ad aumentare ovunque. Questo perché l’anticiclone delle Azzorre darà spazio ad una componente africana con aria calda in risalita verso il Mediterraneo.

Secondo le ultime emissioni modellistiche sono previste temperature al di sopra delle medie stagionali di circa 7-8°C e ciò vorrà dire che lungo le coste si potranno raggiungere tranquillamente i 28-29°C, mentre punte di oltre 33°C saranno possibili nelle aree più interne.

Tuttavia saranno i prossimi aggiornamenti a chiarire se il caldo sarà destinato a intensificarsi ulteriormente oppure se correnti più instabili riusciranno a frenare l’espansione dell’anticiclone. Per ora, quel che è certo è che ci attende un avvio di giugno caldo e stabile, con valori pienamente estivi.