Se ne sta parlando già da qualche giorno e i modelli matematici sembrano confermare: un profondo vortice di bassa pressione, che potrà evolvere in un vero e proprio ciclone sub tropicale, risalirà dal nord Africa verso l'Italia ad inizio della settimana.

In particolare nel corso della giornata di lunedì comincerà il minimo comincerà a scavarsi tra la Tunisia e la Sicilia; cn il passare delle ore si creerà un vortice sempre più profondo che evolverà in giornata in un ciclone mediterraneo avente un minimo di circa 990hPa che dalla Sicilia sarà diretto verso il Centro Italia, dove stazionerà fin verso la metà della settimana.

Intorno al minimo ruoterà un'intensa perturbazione che nel corso di lunedì risalirà dal sud Italia verso le regioni centrali e soffieranno venti molto forti con conseguente aumento del moto ondoso marino lungo le coste più esposte. Si tratta di un vortice afro mediterraneo molto insolito per il periodo in quanto la pressione del minimo è prevista da alcuni modelli matematici anche al di sotto dei 990hPa e si tratterebbe di un valore estremo per il mese di Maggio e praticamente mai raggiunto prima. E per la Calabria che conseguenze ci potranno essere?

In un primo momento anche la nostra regione sarà interessata: nella giornata di lunedì infatti forti nuclei temporaleschi risaliranno verso la Calabria apportando precipitazioni localmente intense in particolare sulle zone pedemontane e montane centrali, zone joniche tra cui reggino, catanzarese e crotonese e sulle zone tirreniche centro-settentrionali e in particolare tra catanzarese e cosentino. Anche i venti subiranno un notevole rinforzo con raffiche dai quadranti meridionali che risulteranno forti o localmente molto forti sulle coste joniche e soprattutto nelle aree tirreniche catanzaresi e cosentine soggette ai venti di caduta.