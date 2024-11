Dopo diversi giorni di calma piatta e clima mite, ecco che la prima perturbazione del nuovo anno è in arrivo sulla nostra Regione. Essa proverrà dal Nord-atlantico e sarà accompagnata da piogge localmente forti, temperature in calo, nevicate sui monti e un forte rinforzo dei venti.

La giornata di domani inizierà con tempo stabile su tutta la regione con cieli nuvolosi o molto nuvolosi; dal tardo mattino le prime precipitazioni interesseranno l'alto tirreno cosentino e il catanzarese tirrenico per poi espandersi, entro il pomeriggio, su tutta la regione. Dal pomeriggio sono previste precipitazioni anche più intense e a carattere di rovescio o temporale soprattutto lungo la fascia tirrenica cosentina e catanzarese e localmente sul versante jonico catanzarese. Pioggia perlopiù moderata altrove. Previsto anche il ritorno della neve sui monti a partire dai 1400 m di quota su Sila, Pollino e Aspromonte. Le temperature saranno ancora stazionarie, ma per poco, con valori massimi intorno ai 12-14°C e valori minimi al di sotto dei 10°C ovunque.

Attenzione ai venti a partire dalla serata: col sopraggiungere della perturbazione infatti si avrà un notevole rinforzo dei venti con raffiche fino ai 70-80 km/h sulla bassa Calabria tirrenica e lungo il versante jonico catanzarese e reggino, ma in espansione ovunque entro la notte. Mari generalmente mossi o molto mossi il tirreno, mentre saranno poco mossi i restanti mari. In merito alle condizioni meteo avverse, la protezione civile con il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 1 (gialla) su tutto il territorio calabrese: il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento.