L'ondata di caldo africano vuole uscire di scena in bellezza dalla nostra Regione: è stato infatti battuto il record storico della temperatura più elevata mai registrata da quando vengono rilevati i dati. Il record precedente era di 45°C e spettava a Cittanova (RC) del 1988 e Torano Scalo (CS) del 1973. Oggi questo record è stato battuto per ben 4 volte: la temperatura più alta in assoluto è stata registrata a Bovalino marina ed è stata di ben 46.6°C!

A seguire sono stati registrati 45.8°C a Siderno marina (RC), 45.5°C a Pietrastorta (RC), 45.4°C a Soverato marina (CZ) e 45.1°C a Platì (RC). Spiccano anche i 44.4°C di Crotone, 44.2°C della località di Germaneto (CZ) e di Cariati (KR), 43.8°C della zona Sud di Catanzaro e altri numerosi valori a partire dai 38°C.

Molto caldo anche sulla Sila con ben 32.8°C a Camigliatello Silano. Il tutto accompagnato, purtroppo, da cieli giallognoli a causa dei numerosi incendi che sono presenti sul territorio calabrese e che fanno aumentare, di conseguenza, il disagio. Dalla serata però e soprattutto dalla giornata di domani, questa ondata di caldo sarà solo un ricordo in quanto correnti più fresche di matrice atlantiche raggiungeranno la Calabria apportando un notevole calo delle temperature di circa 10-12°C accompagnato da forti raffiche di vento di maestrale.