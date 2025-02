Come da previsione, l’inizio della settimana in Calabria è stata caratterizzata da bel tempo ovunque con cieli che si sono mantenuti perlopiù poco nuvolosi e da temperature nelle medie del periodo. Questo trend durerà ancora fino a venerdì quando avremo però l’arrivo di aria più umida su gran parte della Regione dove non sono da escludere, specie tra giovedì e venerdì, locali pioviggini o piovaschi sulle aree joniche crotonesi, reggine e catanzaresi ma in un contesto comunque molto variabile e alternate a schiarite. Di conseguenza dunque anche le temperature subiranno una variazione e saranno in generale aumento specie nei valori massimi: sono previsti infatti valori che sulle coste potranno raggiungere i 16-18°C e specie su Vibonese, Cosentino, Catanzarese e relative aree interne; termometro in aumento anche nei valori minimi con temperature che si manterranno sotto gli 0°C solo nelle aree silane, mentre lungo le coste si manterranno tra gli 8°C e i 10°C.

Possibile cambiamento nel weekend

Come detto, la variabilità meteorologica durerà fino alla giornata di venerdì. Nel weekend però si fa strada l’ipotesi di un possibile peggioramento che interesserà soprattutto le aree tirreniche della regione e aree interne, accompagnate da un generale calo delle temperature e dal ritorno della neve sui monti.

Questa comunque resta, per ora, solo una tendenza che dovrà essere aggiornata con le prossime uscite modellistiche. Continuate dunque a seguirci.