Il clima invernale che sta interessando la regione avrà vita breve. Una perturbazione di origine atlantica scivolerà sul Mediterraneo apportando piogge al centro nord e un forte richiamo di aria calda e umida sulle Regioni del Sud Italia compresa la Calabria. A differenza di settimana scorsa però tale aria sarà meno calda con temperature che non dovrebbero raggiungere i 30°C ma che saranno comunque molto elevati per il periodo e anomale.

Provincia di Cosenza

Durante il weekend le condizioni meteorologiche nella provincia di Cosenza saranno molto variabili ovunque: si avranno infatti molte nubi sia sul settore Tirrenico che su quello Jonico con possibili pioviggini specie nella giornata di domenica. L’aria umida da Sud trasporterà con sé tanta sabbia sahariana e dunque le precipitazioni saranno molto sporche. Le temperature quindi sono previste in aumento su tutto il territorio: in particolare nelle aree interne specie tra la Valle del Crati e Piana di Sibari con punte di 26-27°C nelle zone di Spezzano, Bisignano, Luzzi, Torano e aree limitrofe; caldo che si avvertirà anche lungo le coste con valori che saranno diffusi tra i 22 e i 24°C su tutti i litorali sia Tirrenici che Jonici. Ad accompagnare ciò saranno forti venti di scirocco che sferzeranno soprattutto le aree Tirreniche con raffiche che potranno raggiungere gli 80-100 km/h.

Provincia di Crotone

Durante il weekend nella provincia di Crotone assisteremo ad un moderato aumento termico. A differenza dei settori Tirrenici infatti, il Crotonese sarà interessato da forti venti da Sud che mitigheranno l’aria a contatto con la superficie marina ancora fredda. Ciò vorrà dire che le giornate saranno molto umide e le temperature difficilmente supereranno i 18°C nelle aree costiere, con qualche picco fino ai 20-21°C nelle zone di Petilia e dintorni. Il tutto sarà accompagnato da cieli molto nuvolosi con possibili piovaschi specie nella giornata di domenica e accompagnati da tanta sabbia desertica.

Provincia di Catanzaro

Nel territorio Catanzarese il weekend sarà caratterizzato da 2 facce: caldo sul versante Tirrenico, fresco e umido su quello Jonico. Nelle aree del lametino infatti il termometro subirà un generale aumento termico con valori che potranno raggiungere i 20-22°C specie lungo le aree costiere. Diverso invece lungo la fascia Jonica e aree interne: qui infatti i forti venti da Sud mitigheranno l’aria a contatto con la superficie marina ancora fredda e lungo le coste il termometro non dovrebbe superare i 18°C con possibile formazione di nebbie; nelle aree interne invece le temperature saranno comprese tra i 14 e i 16°C con anche qui la possibilità di formazione di locali nebbie. Il tutto sarà accompagnato da cieli molto nuvolosi ovunque con possibili piogge specie nella giornata di domenica sul versante Jonico e aree interne, accompagnate anche qui da tanto pulviscolo desertico.

Provincia di Vibo Valentia

L’aria calda umida in risalita da Sud interesserà anche e soprattutto il territorio Vibonese. In particolare nel weekend si avrà un generale aumento delle temperature con picchi di 26-27°C nelle aree interne e in particolare tra Mileto, Francica, Soriano, Maierato e dintorni, mente lungo le Serre non si andrà oltre i 18°C. Temperature in aumento anche lungo le aree costiere dove il termometro raggiungerà valori intorno ai 22-24°C. Il tutto complice i forti venti di scirocco che spireranno su tutto il territorio con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h accompagnate da cieli uggiosi e possibili pioviggini e pulviscolo desertico nelle aree interne.

Provincia di Reggio Calabria

L’aria umida interesserà anche la bassa Calabria. Anche qui infatti il termometro è previsto in deciso aumento specie nelle aree interne e Tirreniche con valori che potranno raggiungere diffusamente i 22-24°C. Situazione diversa invece lungo le aree costiere Joniche e relative aree interne: qui infatti i venti umidi e caldi mitigheranno l’aria a contatto con la superficie marina ancora fredda, con valori che dunque non dovrebbero superare i 18°C con qualche grado in meno nelle aree interne. Il tutto sarà accompagnato anche qui da forti venti di scirocco che potranno raggiungere raffiche di 100 km/h nelle aree interne e Tirreniche, con cieli uggiosi e piovaschi lungo il versante Jonico e aree interne.