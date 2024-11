Archiviata ormai la prima ondata di caldo africano, che ha apportato valori elevati e vicini ai 40°C specie nelle aree interne cosentine e crotonesi, ora possiamo concentrarci sul finale di questo mese di giugno. L'anticiclone sub-tropicale si è ormai ritirato verso le proprie latitudini lasciando spazio a correnti più fresche e gradevoli che hanno spazzato via l'afa e soprattutto il pulviscolo sahariano presente nei cieli.

Nei prossimi giorni l'anticiclone nord-africano non interesserà la nostra regione scongiurando quindi il gran caldo e l'afa di questi giorni. Cosa succederà dunque? Molto probabilmente, dopo tanto tempo, si rivedrà l'anticiclone delle Azzorre il quale apporterà caldo ma non eccessivo, senza afa e soprattutto cieli spesso azzurri e non lattiginosi tipici dell'anticiclone sub-tropicale.

Le temperature alla quota di 1500m si manterranno localmente al di sotto delle medie e intorno ai 15-17°C e ciò vorrà dire che sulle coste i valori massimi saranno compresi tra i 27°C e i 31°C, con qualche picco isolato di 33-34°C solo nelle aree interne cosentine e crotonesi. Un nuovo aumento termico, seppur molto contenuto, lo potremmo avere sul finire della settimana ma di questo ne riparleremo in quanto la distanza temporale è molto elevata.