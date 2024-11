Per la giornata odierna, nuvole lungo il settore tirrenico. Mari poco mossi e temperature tra i 26 e 30 gradi

Dopo un weekend caratterizzato da tempo variabile e da qualche piovasco specie sulle aree del tirreno, ecco che ad inizio settimana l'anticiclone delle Azzorre riprenderà la sua espansione verso la nostra Regione con bel tempo diffuso e temperature al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni 3 luglio

Per la giornata di lunedì ci attendiamo bel tempo su tutta la Calabria al mattino con qualche nuvola innocua lungo il settore tirrenico. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne e lungo le coste tirreniche ma non sono comunque previste precipitazioni. Sereno o poco nuvoloso invece lungo il settore jonico. Le temperature rimarranno stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 26-29°C; venti localmente moderati sui settori jonici da ovest, mentre altrove saranno generalmente deboli. Mari poco mossi.

4 luglio

Situazione molto simile invece nella giornata di martedì, quando avremo ancora nuvole lungo il settore tirrenico e nelle aree interne ma non sono previste comunque precipitazioni. Bel tempo con cieli soleggiati invece lungo il settore jonico. Temperature ancora stazionarie con valori massimi compresi tra i 26°C e i 30°C e venti localmente moderati sui settori jonici reggini e catanzaresi, mentre altrove saranno deboli. Mari generalmente poco mossi.