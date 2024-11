L'anticiclone africano ha ormai messo le radici sul Mediterraneo. Continua infatti il clima tipicamente estivo su tutta la Calabria con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Nei prossimi due giorni non ci saranno grosse variazioni anzi, il caldo tenderà addirittura ad aumentare:

Per la giornata di oggi ci aspettiamo infatti tempo stabile su tutta la Regione con cieli prevalentemente poco nuvolosi. Da segnalare un generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dal comparto tirrenico per poi espandersi su tutta la Regione. Temperature in lieve aumento con valori massimi al di sopra dei 30°C su tutte le coste con picchi fino ai 34-35°C nelle aree interne specie cosentine; i venti spireranno con debole intensità e con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.

La giornata di domani invece vedrà una giornata pressoché uggiosa su gran parte della Calabria per via di nubi medio-alte che interesseranno l'intera Regione. Non sono comunque previste precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi intorno ai 31-33°C lungo le coste e picchi fino ai 35-36°C nelle aree interne; venti ancora deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.





Questo trend estivo durerà ancora per gran parte della settimana ma, a partire dal weekend, sembra essere sempre più probabile l'arrivo delle prime perturbazioni atlantiche che causeranno piogge e un generale calo delle temperature. Ma di questo ne parleremo più approfonditamente in un articolo dedicato.