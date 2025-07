L'aria fresca è giunta sulla nostra Regione. La nuova settimana infatti è iniziata con temperature al di sotto delle medie stagionali su tutta la Calabria e con condizioni meteorologiche molto variabili a causa di impulsi instabili da Nord-est.

Per la giornata odierna ci attendiamo una mattinata variabile su tutta la Regione con nubi sparse ovunque e da possibili piovaschi sparsi lungo le aree Tirreniche con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne e Joniche. Discorso molto simile lo avremo anche durante le ore pomeridiane con piovaschi alternati a fasi più asciutte in particolare sul versante Tirrenico e lungo le aree Joniche del Catanzarese. Ampie schiarite le avremo invece nelle ore serali e notturne anche se non sono da escludere locali piovaschi lungo le aree Joniche del Cosentino e del Crotonese per via della rotazione dei venti da Ponente a Grecale.

Le temperature non subiranno variazioni: il termometro si manterrà dunque al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente raggiungeranno i 30°C lungo le aree costiere e venti che si manterranno moderati/forti da ovest fino al pomeriggio, per poi ruotare a Grecale sempre con forte intensità.