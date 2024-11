Dopo un weekend tutto sommato stabile su tutta la regione, ecco che ad inizio della nuova settimana la Calabria sarà interessata dall’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Essa apporterà piogge e locali temporali in un contesto di clima ancora gradevole e perfettamente in media con il periodo.

Previsioni meteo lunedì

La nuova settimana inizierà con un lunedì mattina molto variabile su gran parte della regione con possibili piovaschi sparsi lungo le aree tirreniche specie del Cosentino; stabile invece altrove con cieli perlopiù parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece ad un generale aumento della nuvolosità su tutta la regione con possibili piogge e locali temporali sulle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; i fenomeni potranno sconfinare fin verso le aree costiere del versante jonico e in particolare su quello catanzarese, reggino e crotonese. Piovaschi sparsi che dureranno anche durante le ore notturne e in particolare sul versante tirrenico cosentino, catanzarese e tra reggino e vibonese, con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne. Stabile invece altrove. Le temperature si manterranno come detto stazionarie e con poche variazioni con valori dunque perfettamente in media con il mese di settembre.

Previsioni meteo martedì

Durante la giornata di martedì assisteremo ad una mattinata molto variabile sul versante tirrenico della regione e relative aree interne con possibili piogge e locali temporali che ad intermittenza interesseranno le aree del Cosentino, Catanzarese e Vibonese; altrove invece il tempo sarà perlopiù stabile con nubi sparse. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità nelle aree interne con possibili piovaschi sulla Sila specie orientale e con fenomeni che potranno dunque raggiungere anche le aree costiere del Cosentino e del Crotonese. Altrove continuerà il tempo perlopiù variabile con nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento specie sulle aree joniche.