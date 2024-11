Dopo una breve pausa dal maltempo ecco che nel weekend un nuovo vortice ciclonico dalle regioni settentrionali scivolerà verso Sud apportando piogge localmente intense, forti venti e temperature in aumento. Ecco nel dettaglio le previsioni per sabato e domenica.



Previsioni meteo sabato: per la giornata di sabato ci attendiamo una mattinata con cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione con possibili piogge localmente moderate sul comparto jonico reggino e catanzarese; tra il pomeriggio-sera le precipitazioni andranno via via ad intensificarsi con possibili temporali di forte intensità sulle coste joniche reggine, catanzaresi e crotonesi, con accumuli importanti anche nelle relative zone interne. Altrove invece ed in particolare sul settore tirrenico calabrese avremo tempo uggioso con piogge per lo più deboli o localmente moderate specie sul territorio cosentino. Temperature in generale aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 18-19°C lungo le coste e o valori minimi oltre i 12°C ovunque.

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali ed in particolare da sud-est con raffiche che localmente potranno raggiungere i 60-70 km/h e conseguente moto ondoso marino in aumento. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 1 (gialla) su tutto il territorio calabrese: il bollettino prevede precipitazioni a carattere temporalesco che potranno evolvere in locali nubifragi persistenti accompagnati da forti raffiche di vento.





Previsioni meteo domenica: la perturbazione si allontanerà nella giornata di domenica dalla nostra regione: possibili residue precipitazioni su tutto il territorio cosentino e parte del crotonese ma in attenuazione già dalla tarda mattinata con conseguenti schiarite e cieli poco nuvolosi; tempo stabile altrove invece per tutta la giornata con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube più compatta la troveremo solo lungo i rilievi ma non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie ed oltre la media del periodo con valori massimi che potranno raggiungere i 20°C e valori minimi oltre i 10°C. Venti deboli dai quadranti meridionali e mari ancora mossi sullo Ionio, mentre saranno poco mossi i restanti mari.