Per gli astronomi e per i comuni mortali l’estate inizierà il 20 giugno, mentre i meteorologi la stagione estiva prenderà il via oggi, 1 giugno 2024. Questa regola vale per tutte le stagioni, in cui ogni stagione è fissata, per convenzione, il primo giorno del mese nel quale cade la stagione astronomica.

La disposizione barica

L’estate meteorologica è stata istituita ad inizio giugno per convenzione, perché coincide con il periodo in cui si verificano i cambiamenti di circolazione e ciò accade grossomodo 10-15 giorni prima del solstizio o equinozio. Infatti le condizioni meteorologiche appaiono più stabili con l’arrivo delle prime ondate di calore e con temperature dunque che si portano ad oltre le medie del periodo.

I fini statistici

Un altro motivo per il quale l’estate inizia il primo di giugno è per gli studi statistici. L’estate infatti, come le restanti stagioni, durano tre mesi e l’analisi climatologica mensile viene effettuata dal primo all’ultimo giorno del mese e quindi, per convenzione, si è scelto di fare una specie di blocco di tre mesi per ogni stagione con inizio il primo giorno di essi.