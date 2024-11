Le Perseidi, conosciute come "lacrime di San Lorenzo", rappresentano uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. Ogni estate d’agosto infatti questo sciame meteorico raggiunge il suo apice e avviene quando minuscole particelle, entrando a gran velocità nell'atmosfera terrestre, si incendiano, generando scie luminose comunemente chiamate "stelle cadenti".

Cosa sono le Perseidi?

È importante precisare che il termine "stelle cadenti" è obsoleto in quanto il loro vero nome è "meteore". Esse sono visibili dal 10 al 14 agosto e appartengono allo sciame delle Perseidi. Queste Perseidi sono causate dalla disintegrazione in atmosfera dei piccoli granelli di polvere rilasciati nello spazio dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, che orbita attorno al Sole con un periodo di 133 anni. Il momento migliore per osservare le Perseidi è dalle 23:00 in poi, quando la costellazione di Perseo è sopra l'orizzonte, fino all'alba.

Quando si verifica il picco?

Il picco dello sciame si verifica nella notte tra il 12 e il 13 agosto, anche se le meteore sono visibili, seppur in minor numero, qualche giorno prima e dopo questa data. Questo intervallo è dovuto al fatto che la Terra attraversa la corrente di polveri rilasciata dalla cometa, che ha una certa estensione. Poiché il nostro pianeta viaggia a circa 30 km/s, impiega diversi giorni per attraversarla completamente.

Che tempo ci sarà in questo periodo?

Già dalla serata di oggi sulla nostra Regione è atteso una nuova rimonta anticiclonica con tempo stabile ovunque e temperature in netto aumento. Ecco quindi che tra il 10 agosto e il 13 agosto le condizioni meteorologiche saranno prettamente stabili su tutta la Calabria con cieli prettamente sereni. Il luogo per vedere al meglio le Perseidi è sicuramente un luogo buio e con assenza di inquinamento luminoso poiché permette di vedere ad occhio nudo un’ampia porzione di cielo.