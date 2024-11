In questi giorni la Calabria sta attraversando una fase estiva alquanto gradevole a causa di correnti fresche da Nord che continuano ad affluire verso il Mediterraneo. Le temperature che si registrano infatti sono al di sotto della media stagionale e ciò durerà almeno fino alla giornata di Ferragosto, con valori che a stento raggiungeranno i 30-32°C.

Dalle ultimissime emissioni dai centri di calcolo infatti si intravede una giornata di Ferragosto perlopiù stabile ma a tratti nuvolosa: questo a causa di una possibile goccia fredda che si andrà ad isolare proprio sul Sud-Italia capace di apportare ancora aria fresca dai Balcani e temperature che si manterranno ancora al di sotto delle medie o localmente perfettamente in media.

Sono previsti, ad oggi, valori di circa 17-18°C alla quota di 1500m e ciò si tradurrà in valori che sulle coste joniche si manterranno tra i 28°C e i 30°C mentre su quelle tirreniche a stento si raggiungeranno i 27-28°C; non mancheranno comunque picchi fino ai 33-34°C nelle solite aree interne cosentine e crotonesi ma saranno temperature secche e senza particolari disagi. Diffidate dunque dai siti o dalle emittenti che indicano temperature roventi per la giornata di Ferragosto perché ad oggi non c'è nessuna possibilità.