L'anticiclone delle Azzorre sarà il protagonista nei prossimi giorni sulla Calabria. Esso infatti apporterà bel tempo su tutta la regione grazie alla sua protezione contro le basse pressione che si manterranno relativamente a latitudini medio-alte.

Meteo Calabria: le previsioni per mercoledì 28 giugno

Per la giornata di oggi ci attendiamo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili rovesci lungo la Sila orientale e le aree del Pollino con miglioramento dal tardo pomeriggio. Stabile altrove. Temperature stazionarie e in media con il periodo con valori massimi compresi tra i 28°C e i 32-33°C; venti prevalentemente moderati sul comparto jonico dai quadranti meridionali, mentre altrove saranno deboli con direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi specie lo Jonio.

Meteo Calabria: le previsioni per giovedì 29 giugno

Giornata molto simile quella di domani che vedrà una mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione. Nel pomeriggio avremo il consueto aumento della nuvolosità nelle aree interne con possibili rovesci lungo la Sila orientale, Pollino e localmente sulle Serre. Stabile altrove. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 28-30°C, venti deboli con direzione prevalentemente variabile e mari generalmente poco mossi.