Continua il tempo variabile e localmente instabile sulla nostra regione. Dopo l'irruzione di aria fredda che ha caratterizzato la settimana scorsa, un minimo di bassa pressione si andrà a formare tra il basso Tirreno e lo Jonio apportando locale maltempo sulla Calabria nel weekend e temperature ancora fredde per il periodo.

Previsioni meteo sabato: la giornata di sabato inizierà con cieli nuvolosi o coperti su tutto il comparto jonico, con possibili piovaschi lungo l'area sud della Regione e in particolare sul reggino con nevicate a partire dai 1100m di quota; molto nuvoloso anche sul resto della Regione dove non si escludono locali piovaschi lungo l'area tirrenica reggina e vibonese. Nel pomeriggio/sera nubi in aumento ovunque con possibili piovaschi che potranno interessare ancora la bassa Calabria sia jonica che tirrenica e l'area del crotonese, con nevicate nelle relative aree interne a partire dai 900m di quota; altrove stabile ma con cieli coperti. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 9-11°C e valori minimi al di sotto dei 10°C ovunque e localmente vicini ai 2-3°C specie su catanzarese e cosentino. Venti moderati/forti dai quadranti nord-orientali e mari molto mossi ma in generale rinforzo specie lo Jonio.

Previsioni meteo domenica: il minimo di bassa pressione si andrà gradualmente ad allontanare verso Sud apportando un generale miglioramento già dal mattino su tutta la Calabria con ampie schiarite e cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi per l'intero arco giornaliero; da segnalare però nel corso della giornata e in particolare nel pomeriggio la possibilità di locali piovaschi lungo le coste joniche cosentine e crotonesi. Temperature ancora senza grandi variazioni con valori massimi compresi tra i 10°C e i 12°C e valori minimi localmente rigidi. Venti ancora forti da Nord-est su tutta la Regione con mari molto mossi o agitati specie lo Jonio.