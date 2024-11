Come da previsione, la risalita dell’ anticiclone verso il Mediterraneo ha apportato un notevole aumento delle temperature su tutta la Calabria, con picchi fino ai 26°C sul comparto Jonico cosentino e crotonese. Ecco però che nella giornata odierna una blanda perturbazione atlantica raggiungerà il Meridione compresa la nostra regione, apportando locali piogge, temperature in generale calo e soprattutto un notevole aumento dei venti.

Raffiche di vento di burrasca attese su tutta la Calabria

Il passaggio della perturbazione apporterà dunque un’intensificazione dei venti su tutta la Calabria: già dalla serata di ieri si sono avute le prime avvisaglie con raffiche localmente moderate soprattutto lungo il settore Jonico catanzarese e reggino, ma il clou sarà nella giornata odierna. Già dal primo mattino infatti si avrà un forte aumento dell’intensità del vento su tutta la Calabria: sulle coste Tirreniche le raffiche potranno raggiungere i 50-60 km/h e in particolare sul Cosentino, Catanzarese e Vibonese, con conseguente moto ondoso marino in deciso aumento e mari che risulteranno molto mossi. Attenzione però lungo il settore Jonico della Calabriae: qui infatti a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare, le raffiche di vento risulteranno localmente molto forti o di burrasca soprattutto lungo i crinali dei monti dove si potranno raggiungere anche i 120 km/h. Venti di burrasca attesi in generale lungo tutto il settore Jonico fin sulle coste del Catanzarese e del Reggino con raffiche diffuse tra i 70 km/h e i 90 km/h ma non sono da escludere locali picchi fino ai 100 km/h.

Locali piovaschi sulla Calabria

Ad accompagnare la forte intensificazione dei venti sarà anche il maltempo che però non interesserà tutta la Calabria. Le piogge infatti bagneranno dal pomeriggio e nelle ore notturne soprattutto le aree Tirreniche del Cosentino e tra il Catanzarese e il Vibonese, ma con intensità che sarà comunque debole. Altrove invece avremo tempo variabile con nuvole alternate a schiarite ma non sono da escludere locali piovaschi nelle aree interne di Sila e Pollino e lungo le coste Joniche Catanzaresi.