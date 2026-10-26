Come da previsione la veloce perturbazione da Nord ha raggiunto la Calabria nel weekend appena trascorso e ha causato locale maltempo. In particolare piogge sparse hanno interessato le aree tirreniche con qualche sconfinamento che ha raggiunto le aree interne e localmente quelle joniche.

Il passaggio della perturbazione ha aperto la strada però ad aria più fresca che ha apportato un generale calo delle temperature su tutta la Calabria e con valori minimi localmente freddi. Ecco alcune temperature registrate nella notte dalle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:

  • Lorica -1.1°C
  • Aprigliano - Diga di Spineto -0.7°C
  • Longobucco - Cecita 1.3°C
  • Casali del Manco - Botte Donato 1.3°C
  • Bianchi - Palinudo Staglio 1.6°C
  • Serra S. Bruno 1.6°C
  • Lorica - Nocelle-Arvo 1.8°C
  • Soveria Mannelli 1.9°C
  • Mongiana P. 2.°C
  • Spez. Sila - Camigliatello Silano 2.1°C
  • San Giovanni in Fiore 3.7°C
  • San Severino - Madonna del Pollino 3.9°C
  • Spadola 4.0°C
  • Gambarie d'Aspromonte 4.5°C
  • Campo Tenese 5.0°C
  • Parenti 5.0°C
  • Fabrizia 5.2°C