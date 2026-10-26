Piogge nel weekend soprattutto lungo le aree tirreniche. Il passaggio della perturbazione ha portato aria più fresca ovunque. Ecco i valori registrati
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Come da previsione la veloce perturbazione da Nord ha raggiunto la Calabria nel weekend appena trascorso e ha causato locale maltempo. In particolare piogge sparse hanno interessato le aree tirreniche con qualche sconfinamento che ha raggiunto le aree interne e localmente quelle joniche.
Il passaggio della perturbazione ha aperto la strada però ad aria più fresca che ha apportato un generale calo delle temperature su tutta la Calabria e con valori minimi localmente freddi. Ecco alcune temperature registrate nella notte dalle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:
- Lorica -1.1°C
- Aprigliano - Diga di Spineto -0.7°C
- Longobucco - Cecita 1.3°C
- Casali del Manco - Botte Donato 1.3°C
- Bianchi - Palinudo Staglio 1.6°C
- Serra S. Bruno 1.6°C
- Lorica - Nocelle-Arvo 1.8°C
- Soveria Mannelli 1.9°C
- Mongiana P. 2.°C
- Spez. Sila - Camigliatello Silano 2.1°C
- San Giovanni in Fiore 3.7°C
- San Severino - Madonna del Pollino 3.9°C
- Spadola 4.0°C
- Gambarie d'Aspromonte 4.5°C
- Campo Tenese 5.0°C
- Parenti 5.0°C
- Fabrizia 5.2°C