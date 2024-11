Nelle prossime ore la perturbazione di origine atlantica che sta attraversando l'intera penisola raggiungerà la Calabria apportando un severo maltempo specie nelle aree tirreniche. Tra la notte e la mattina di domani infatti il fronte temporalesco inizierà ad apportare piogge localmente forti e temporali su tutto il comparto tirrenico cosentino, catanzarese e tra vibonese e reggino, dove non sono da escludere anche locali grandinate di medie-grosse dimensioni. Col passare delle ore il fronte instabile attraverserà tutta la Regione interessando dunque anche le aree interne e i settori jonici, dove anche qui non sono da escludere locali forti temporali e in particolare tra il catanzarese e il reggino. Il tutto accompagnato da forti venti di Maestrale e da un forte calo delle temperature, le quali si andranno a mantenere al di sotto delle medie stagionali.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani sabato 5 agosto: in particolare, tutta la fascia tirrenica sarà interessata dalla notte da forti temporali e venti di burrasca. Secondo il bollettino "sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti da forti a burrasca".