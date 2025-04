I rovesci più forti interesseranno nel pomeriggio soprattutto Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono esclusi occasionali fenomeni intensi anche sulla costa

La giornata di ieri è stata caratterizzata da maltempo pomeridiano localmente intenso e in particolare nelle aree del Vibonese e aree interne della Calabria, con accumuli importanti e locali grandinate. Questo a causa del vortice di bassa pressione che continua a rimanere saldo nel Mediterraneo apportando dunque fasi di maltempo alternati a schiarite.

Martedì con maltempo pomeridiano

La giornata di oggi inizierà con condizioni meteorologiche tutto sommato stabili su gran parte della Regione con possibili piovaschi lungo le aree Joniche del Cosentino e Crotonese. Nelle ore pomeridiane però è atteso un nuovo peggioramento con piogge e temporali nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e con possibili sconfinamenti fin verso le coste.

In concomitanza anche lungo le aree Tirreniche sono previsti piogge e locali temporali e in particolare sulla bassa Calabria dove non si escludono anche locali grandinate. Un generale miglioramento è atteso invece dalle ore serali con cieli prevalentemente nuvolosi ma con possibili piovaschi che potranno ancora interessare le aree Joniche del Cosentino e del Crotonese.