La settimana appena terminata è stata ricca di sorprese in ambito meteorologico. Soprattutto a ridosso del weekend infatti una perturbazione di origine russa ha raggiunto la Calabria apportando piogge sparse, locali temporali e soprattutto l’arrivo delle prime nevicate della stagione sui principali monti della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte a partire dai 1200-1300 m di quota. Ecco però che dopo un inizio settimana perlopiù stabile, la Calabria sarà interessata nuovamente dal maltempo, anche se non sarà di matrice fredda.

Settimana con fasi instabili e piogge

Il maltempo non mollerà dunque la presa sulla nostra regione. Una nuova perturbazione, questa volta di origine polare marittima, raggiungerà il Meridione e la Calabria tra martedì 3 dicembre e giovedì 5 dicembre: secondo gli ultimi aggiornamenti il peggioramento interesserà in un primo momento soprattutto il settore tirrenico della regione per poi espandersi anche sul resto della Calabria fin verso le aree joniche. Nel frattempo, le temperature si manterranno nelle medie del periodo ovunque con nevicate che interesseranno le alture della Sila e del Pollino.

Attenzione però a questa fase di maltempo, in quanto il vortice di bassa pressione con il suo movimento verso est potrà attirare una nuova ondata di maltempo durante il ponte dell’Immacolata, ma di questo ne riparleremo.