Tra i tanti detti popolari, in questo mese di gennaio quello principale recita che se i giorni della merla saranno freddi allora la primavera sarà bella, mentre se saranno più caldi la primavera arriverà in ritardo. Ovviamente questi detti popolari non sempre trovano un fondo di verità e soprattutto in meteorologia non esiste nessuna correlazione tra le varie stagioni.

Anticiclone e temperature miti

I giorni della merla fanno parte da sempre dei detti principali italiani e sono considerati come i più freddi dell'anno, ma quel che è certo è che questo gennaio 2024 terminerà in modo tutt'altro che freddo. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti un possente anticiclone avvolgerà gran parte dell'Europa inclusa l'Italia per diversi giorni e almeno fino ai primi giorni del mese di febbraio. Soprattutto su Spagna, Francia e Nord Italia le temperature sono previste oltre la media di circa 5-6°C con picchi fino ai 10°C: saranno possibili infatti punte oltre i 20°C sulle pianure italiane mentre il termometro potrà registrare fino ai 25-26°C sui paesi iberici.

Anche sulla nostra regione vivremo giornate ben diverse dal clima invernale, con tempo che si manterrà stabile su tutta la Calabria ma con possibili nubi basse solo lungo il comparto Tirrenico. Le temperature sono previste oltre la media del periodo e, se durante le ore notturne l'inversione termica farà registrare valori localmente freddi, durante il giorno il termometro potrà oscillare tra i 16°C e i 18°C soprattutto lungo le coste joniche; caldo anomalo anche nelle aree interne montuose con temperature che durante il giorno potranno raggiungere valori oltre i 6°C a quasi 2000 m di quota. Solo durante questo weekend si avranno termiche più accettabili per il periodo, causate da correnti di aria più fredda che si infiltreranno dai Balcani ma che scivoleranno velocemente verso Sud-Est. In grafica l’anomalia termica prevista per la fine del mese.