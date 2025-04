L’area di bassa pressione collocata nel Mediterraneo continuerà ad apportare, almeno nei primi giorni della settimana, locale instabilità prettamente pomeridiana con piogge e locali temporali che interesseranno principalmente le aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. Instabilità come detto che sarà solo pomeridiana e dunque durante le altre ore del giorno il tempo si manterrà stabile ovunque con cieli poco nuvolosi e con temperature prettamente primaverili.

Temperature in aumento ad inizio mese

Ecco però che a partire da mercoledì quest’area di bassa pressione si sposterà verso est: ciò sarà dovuto dall’elevazione di un campo di alta pressione verso Nord che causerà bel tempo su tutto il Mediterraneo e fin verso l’Europa settentrionale.

Per la nostra Regione dunque ci attende, proprio a ridosso del 1° maggio, tempo stabile su tutta la Calabria con temperature in generale aumento: ad oggi infatti il termometro è previsto in aumento di circa 5-6°C con valori che potranno raggiungere localmente i 26-28°C specie nelle aree interne del versante Jonico e quelle del Cosentino, ma per tutti i dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.