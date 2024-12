Un’area di bassa pressione formatasi sulle regioni settentrionali scivolerà velocemente verso Sud apportando un generale maltempo sulla Calabria specie Jonica. Questo perché con il suo scivolamento essa richiamerà aria più mite e umida dai quadranti meridionali le quali daranno luogo alla formazione di un vortice ciclonico che causerà piogge e locali temporali in particolare sulle aree Joniche della regione.

Mercoledì e giovedì con piogge e temporali

Come detto dunque il maltempo sarà nuovamente il protagonista dei prossimi giorni sulla Calabria. Già a partire dal mattino di mercoledì piogge sparse inizieranno ad interessare le aree Tirreniche della Regione tra cui Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino per poi espandersi verso le aree interne e localmente su quelle Joniche durante le ore pomeridiane e serali. Il clou del maltempo però si avrà nella giornata di giovedì quando il vortice di bassa pressione richiamerà aria molto umida da Sud-est apportando piogge e locali temporali soprattutto sul versante Jonico calabrese e in particolare sul basso Cosentino, Crotonese e tra Catanzarese e Reggino. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti e interesseranno anche le aree più interne della Regione, mentre piovaschi sparsi ma generalmente di debole/moderata intensità interesseranno il resto della Calabria. Con l’arrivo del maltempo tornerà a farsi vedere anche la neve ma, in questo caso, essa cadrà a quote relativamente più elevate e a partire dai 1600- 1700m di quota.

Maltempo freddo e nevicate a ridosso dell’Immacolata

Mentre il primo fronte instabile della settimana dovrà ancora raggiungere la regione, ecco che tutti gli occhi sono puntati sul possibile peggioramento a carattere freddo a ridosso dell’Immacolata. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti un afflusso di aria fredda da Nord scivolerebbe verso il Sud Italia causando la formazione di una vasta area instabile che apporterebbe maltempo localmente intenso su gran parte della regione con conseguente forte intensificazione dell’intensità del vento ovunque. Ad accompagnare questo scenario sarà un generale crollo delle temperature con la possibilità di abbondanti nevicate su tutti i principali monti della regione anche a quote più basse rispetto alla scorsa settimana. Ovviamente però questa resta ancora una tendenza che avrà bisogno di ulteriori aggiornamenti, si raccomanda dunque di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni per una valutazione più precisa dell’entità del maltempo e degli effetti attesi.