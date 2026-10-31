Un vortice ciclonico porterà aria fredda e precipitazioni intense tra domenica e lunedì. Sulle aree tirreniche sono previsti gli accumuli maggiori, mentre le temperature scenderanno sotto le medie stagionali e Sila e Pollino si imbiancheranno

Come preannunciato, il maltempo tornerà a far visita alla Calabria. L’arrivo di aria più fredda da Nord-est accompagnata da un vortice ciclonico che si approfondirà causerà maltempo localmente intenso specie tra domenica e lunedì: fin dal mattino infatti piogge e temporali interesseranno gran parte della regione con accumuli localmente abbondanti. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti picchi fino ai 60-70 mm sulle aree Tirreniche dove non è da escludere la possibilità di sviluppo di locali nubifragi. Su tutta la Regione comunque si avranno accumuli abbondanti con valori oltre i 30 mm.

La grafica mostra gli accumuli previsti in Calabria

Ad accompagnare il maltempo sarà anche un generale calo delle temperature: l’aria più fredda da Nord-est farà abbassare le temperature su tutta la Calabria con valori al di sotto delle medie stagionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi valori intorno ai 3-5°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 14-15°C durante le ore diurne. Il calo termico farà inoltre arrivare la prima neve di stagione sui monti della Sila e del Pollino a partire dai 1700m di quota con possibili imbiancate lungo le aree delle alture.