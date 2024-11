Anche questa settimana sarà caratterizzata da giornate soleggiate e colonnina di mercurio in media o leggermente al di sopra. Probabile cambio nel weekend con l'arrivo di piogge e temperature in calo

L'anticiclone continuerà ancora ad essere protagonista sull'Italia e sulla nostra regione anche in questa settimana, la quale sarà caratterizzata da tempo stabile e temperature in media o leggermente al di sopra. Probabile cambio di circolazione nel weekend con l'arrivo di piogge e temperature in calo. Intanto ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni sulla Calabria.

Previsioni meteo mercoledì

La giornata di mercoledì 9 novembre sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con qualche nuvola più compatta ma assolutamente innocua nelle zone interne di Sila e Pollino. Temperature stazionarie ovunque con valori massimi compresi tra i 18°C e i 22°C lungo le coste, mentre i valori minimi saranno frizzantini e compresi tra i 7°C e i 13°C. Venti perlopiù deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni meteo giovedì

Per la giornata di giovedì 10 novembre ci attendiamo un generale aumento della nuvolosità su tutta la regione restando comunque in un contesto ancora stabile e senza rischio di precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 21-22°C e valori minimi in leggero aumento complice la nuvolosità che riduce le inversioni termiche. Venti ancora deboli dai quadranti meridionali e mari calmi o poco mossi.