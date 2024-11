Come da previsione la saccatura di origine artica è giunta sulla nostra Regione. Nella giornata di ieri infatti forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento hanno interessato gran parte della Calabria e in particolare lungo il versante Tirrenico dove si sono registrati diversi disagi soprattutto per il forte vento. Ad accompagnare ciò è stata anche l’aria molto più fresca rispetto ai giorni scorsi che ha fatto piombare la regione in un clima decisamente più autunnale con temperature al di sotto delle medie stagionali di oltre 6-8°C. Intanto ci avviamo verso il weekend, dove continueranno condizioni localmente instabili.

Previsioni meteo sabato

Durante la giornata di sabato avremo condizioni meteorologiche ancora molto variabili su tutta la Calabria e per l’intero arco giornaliero, con possibili piogge sparse a macchia di leopardo, alternate a schiarite, che potranno interessare soprattutto il versante Tirrenico della regione. Non sono da escludere locali sconfinamenti anche verso le aree interne e localmente fin verso le aree Joniche Catanzaresi e Reggine. Le temperature sono previste in ulteriore ribasso su tutta la Regione: i valori massimi infatti si manterranno diffusamente intorno ai 22-23°C lungo tutte le coste ma con il termometro che potrà registrare valori inferiori sul versante Tirrenico specie Cosentino; Freddo per il periodo anche lungo le aree interne e montuose della regione dove specie su Sila, Pollino e Aspromonte le temperature si manterranno intorno ai 10-12°C durante le ore più calde della giornata ma il vero “freddo” della stagione si percepirà durante ore notturne: qui infatti il termometro precipiterà fino a valori vicini agli 0°C sulle vette più alte della Sila e del Pollino mentre altrove non si supereranno i 5-6°C; su Serre e Aspromonte invece le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C in un contesto clima prettamente autunnale. Molto fresco per il periodo anche lungo le aree costiere della Regione con valori che potranno mantenersi intorno ai 17-18°C quasi ovunque con qualche valore più basso lungo il versante Tirrenico. Il tutto accompagnato ancora da venti moderati/forti dai quadranti occidentali.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica inizierà con una prima parte di giornata ancora molto variabile lungo il versante Tirrenico con possibili piogge intermittenti che potranno interessare il Catanzarese, Vibonese e Reggino; migliorerà invece nel corso delle ore pomeridiane con cieli pressoché parzialmente nuvolosi. Altrove invece si avrà tempo perlopiù stabile ma non sono da escludersi, nella prima parte di giornata, locali piovaschi nelle aree interne. Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve aumento lungo le coste con valori che saranno compresi tra i 21 e i 23-24°C ma sempre in un contesto molto fresco per il periodo. Pressoché stazionarie e senza variazioni invece le temperature durante le ore notturne con minime molto fredde lungo le aree interne e fresche altrove. Venti generalmente moderati.

Poi, a partire da lunedì, un nuovo peggioramento causerà nuove piogge diffuse inizialmente sui versanti Tirrenici per poi espandersi, in maniera più decisa, anche lungo il versante Jonico, ma di questo ne riparleremo.