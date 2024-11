Nel weekend in cui inizia l'estate metereologica si prevedono temperature in aumento ma non è da escludere ancora qualche piovasco nelle aree interne della regione

L’area di bassa pressione presente sulle regioni del Nord Italia causerà un richiamo di correnti meridionali e calde sul Sud Italia e sulla nostra, apportando temperature in aumento e un po’ di nubi in questo weekend in cui inizia l’estate meteorologica.

Previsioni meteo sabato

Durante la giornata di sabato 1 giugno le correnti meridionali inizieranno ad interessare la nostra regione fin dal mattino con il transito di nubi medio-alte per l’intero arco giornaliero. Non sono da escludere quindi locali piovaschi soprattutto nelle aree interne di Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti fin verso il Cosentino Jonico e il Crotonese. Altrove invece non sono previste precipitazioni o perlopiù fenomeni degni di nota. Le temperature sono previste in aumento con possibili valori diffusi intorno ai 26-27°C lungo tutte le coste calabresi mentre si potranno raggiungere picchi di 32-33°C nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari, Crotonesi, piana di Gioia Tauro e tra Catanzarese e Vibonese accompagnati da venti perlopiù moderati dai quadranti meridionali.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica proseguirà sulla falsa riga di quella precedente: avremo infatti nuvolosità diffusa su tutta la Regione a causa di nubi medio alte in arrivo dai quadranti meridionali che potranno apportare, specie nelle ore pomeridiane, piovaschi sparsi nelle aree interne silane, del Pollino e tra Serre e Aspromonte. Non sono da escludere fenomeni anche sull’alta Calabria. Le temperature sono previste stazionarie e oltre le medie del periodo con possibili picchi ancora fino ai 32-33°C nelle aree interne Cosentine, Crotonesi, tra Catanzarese e Vibonese e parte del Reggino; sulle coste invece il termometro raggiungerà i 26-27°C. Da segnalare che in entrambe le giornate le aree che saranno interessate dai fenomeni precipitativi, essi potranno essere accompagnati da un notevole quantitativo di sabbia desertica sospinta verso la Calabria a causa delle correnti meridionali.