Le temperature resteranno leggermente al di sopra delle medie del periodo con un generale miglioramento previsto per la serata di domenica

L’alta pressione insediatasi da poco sul Mediterraneo subirà, durante il weekend, un temporaneo indebolimento causato da infiltrazioni di aria fredda dai Balcani che porterà qualche pioggia e temperature in calo. Cambiamento che però durerà ben poco in quanto già dalla serata di domenica è previsto un generale miglioramento.

Previsioni meteo sabato

Per la giornata di sabato ci attendiamo condizioni meteorologiche perlopiù variabili per l’intero arco giornaliero, con cieli che si manterranno generalmente nuvolosi con qualche possibile piovasco nelle aree interne e lungo le aree Tirreniche. Precipitazioni assenti invece sul resto della Regione con temperature che non subiranno variazioni e si manterranno leggermente al di sopra delle medie del periodo.

Previsioni meteo domenica

Ecco invece che, già dalla prima mattinata di domenica, correnti fredde da est interesseranno la Regione apportando precipitazioni dapprima lungo le aree Joniche dell’alta Calabria e aree interne di Sila e Pollino e, durante le ore pomeridiane, le precipitazioni si espanderanno anche sul resto della Regione ma con piogge che saranno perlopiù deboli e alternate a schiarite. Qualche nevicata invece sarà possibile nelle aree montuose a circa 1200m di quota. Di conseguenza le temperature subiranno un generale calo su tutta la Calabria con valori che si manterranno nelle medie del periodo. Dalla serata, come detto, le condizioni meteorologiche andranno a migliorare ovunque con ampie schiarite su tutta la Regione.