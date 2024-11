Dopo un venerdì caratterizzato da piogge e locali temporali, la Domenica delle Palme si appresta ad essere interessata da tempo generalmente stabile su gran parte della Calabria. La nostra regione resterà infatti, ancora per poco sotto un campo di alta pressione apportando dunque bel tempo ma forti raffiche di vento.

Domenica con venti forti

Mentre le condizioni meteorologiche resteranno stabili, ecco che il protagonista della giornata sarà il vento. Esso infatti è previsto in rinforzo da ovest tra le prime ore del mattino e l’intero arco della giornata: sono previste raffiche localmente forti soprattutto sul versante Jonico con venti che potranno raggiungere i 70-90 km/h su Catanzarese, alto Cosentino, Reggino e lungo i crinali dei monti della Sila. Altrove invece, essendo zone situate “sopravento”, le raffiche saranno molto più contenute e i venti potranno raggiungere i 30-40 km/h.

Tempo stabile o localmente variabile

Le condizioni meteo sulla Calabria, come accennato, saranno stabili su gran parte della regione ad eccezione del versante Tirrenico dove ammassi nuvolosi caratterizzeranno la giornata. Non sono da escludere tuttavia locali piovaschi tra Cosentino e Catanzarese specie durante la prima parte di giornata. Altrove invece avremo una giornata perlopiù soleggiata o al più poco nuvolosa con temperature localmente in aumento specie sulle aree Joniche, con punte di 19-21°C su Crotonese e Cosentino.