Dopo un inizio di novembre dominato dall’alta pressione, assenza di precipitazioni e clima relativamente mite specie durante le ore diurne, ecco che a inizio settimana prossima potremmo assistere a un ritorno del maltempo a causa della formazione di un insidioso minimo di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo.

Possibile maltempo ad inizio settimana

L’ingresso di aria fredda di origine artica, che secondo le attuali previsioni raggiungerà il Mediterraneo tra martedì e mercoledì, potrebbe innescare un’importante fase perturbata causata dalla formazione di un vortice di bassa pressione che dall’Italia occidentale traslerà verso est. L’aria più fredda, entrando a contatto con le temperature marine relativamente calde per il periodo, potrà innescare violenti temporali in particolare lungo il versante tirrenico. Questa fase di maltempo potrà persistere fino a metà novembre quando un ulteriore afflusso di correnti fredde da nord-est raggiungeranno il Mediterraneo.

Torna il maltempo sulla Calabria

Il maltempo in arrivo interesserà comunque anche la nostra regione. Secondo le ultime proiezioni le piogge interesseranno in un primo momento l’intera Calabria per poi persistere e intensificarsi lungo le aree tirreniche specie del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino. Al momento però è molto prematuro entrare nei dettagli in quanto, vista la distanza temporale, resta ancora molto incerta la traiettoria e l’esatta collocazione del minimo di bassa pressione, per cui restate aggiornati per i prossimi aggiornamenti.