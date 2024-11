Nelle prossime ore le alture di quasi tutta la regione verranno imbiancate sopra i 600-800 metri, con un manto nevoso che in alcune località raggiungerà i 60 centimetri. Venti forti ovunque, con raffiche di 120 km/h sulle cime più alte

La massa d'aria fredda artica ha fatto il suo ingresso sulla nostra regione nella serata di ieri. In concomitanza del suo arrivo, il contrasto tra l'aria fredda in quota e gli strati più miti al suolo ha apportato la formazione di celle temporalesche sul mar Tirreno, le quali si sono spinte sulle coste e sulle relative aree interne e versanti jonici. Oltre alle piogge però il vero protagonista è stato il ritorno della tanto attesa neve: Tra la serata di ieri e la mattinata odierna infatti, le temperature hanno subito un forte calo su tutte le zone montuose con la comparsa della dama bianca.

Nel cosentino le nevicate si sono spinte fin sui 650-700 m di quota dove hanno imbiancato anche la città di Acri; stessa quota nel catanzarese con leggeri accumuli che hanno interessato i quartieri più alti della città di Catanzaro e in particolare Sant'Elia, mentre fiocchi svolazzanti hanno raggiunto anche il paese di Taverna; sulla Calabria meridionale invece la quota neve si è attestata intorno agli 850 m con nevicate sulle Serre con Brognaturo e Serra San Bruno imbiancate insieme a Gambarie ed Aspromonte.

Il maltempo però farà sul serio nelle prossime ore: il vortice ciclonico attualmente sul Mar tirreno evolverà in TLC (ciclone tropicale mediterraneo): esso si sviluppa generalmente nei mesi autunnali ma il contrasto di aria fredda e mare tiepido farà si che la sua comparsa ci sia anche in inverno.

Il ciclone che si andrà a formare sarà molto piccolo come dimensioni ma avrà delle caratteristiche quasi esplosive: intorno al minimo infatti soffieranno venti molto forti i quali saranno localmente di tempesta lungo le coste tirreniche e soprattutto sulle cime della Sila e del Pollino dove qui non si escludono raffiche addirittura al di sopra dei 110-120 km/h.

La conseguenza sarà un notevole rinforzo dei mari: si avranno mareggiate localmente molto violente in particolare lungo le coste tirreniche vibonesi, catanzaresi e cosentine dove le onde potranno superare gli 8 metri di altezza fino al pomeriggio di domani 21 gennaio.

Sul resto della regione invece i venti si manterranno comunque molto forti ma con raffiche più contenute e fino ai 70-80 km/h in particolare sul versante jonico catanzarese e reggino. Al di sotto degli 800 m invece la protagonista sarà la pioggia: lungo i versanti tirrenici avremo forti temporali già dalla serata di oggi con precipitazioni di forte intensità e localmente accompagnate da grandine o graupel; precipitazioni intense anche lungo i versanti jonici e in particolare su catanzarese e reggino dove anche qui non mancheranno locali temporali con grandine o graupel.

Tantissima neve invece cadrà sulle località di montagna: sono previsti accumuli di circa 50-60 cm di neve fresca sulla Sila catanzarese e cosentina con picchi di quasi 1 metro sulle cime in particolare su Botte Donato; accumuli meno abbondanti invece sui monti della Calabria meridionale con possibili picchi fino ai 20-30 cm su Serre e Aspromonte.