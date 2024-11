La perturbazione che sta coinvolgendo le regioni del Nord Italia sta apportando piogge e temporali di forte intensità, ma anche l’arrivo della prima neve a quote molto basse e localmente molto abbondanti. Di conseguenza però essa sta causando un forte richiamo di aria molto mite da Sud che sta apportando un notevole aumento delle temperature al Sud Italia e compresa la Calabria con valori ben oltre le medie stagionali. Già a partire da domani però l’aria fredda scivolerà verso Sud raggiungendo, entro domenica, anche la Calabria e le restanti Regioni.

Previsioni meteo weekend

Durante la giornata di oggi 2 dicembre ci attendiamo una prima parte stabile su tutta la Calabria ma con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi con temperature che saranno ancora molto miti rispetto al periodo. Dal primo pomeriggio però i venti ruoteranno da Sud ad Ovest apportando così un primo calo delle temperature ad iniziare dal comparto Tirrenico e, entro sera, anche sul resto della Regione. Questo ruotarsi dei venti causerà anche la formazione di locali piovaschi soprattutto lungo le aree Tirreniche del Cosentino e del Catanzarese ma i fenomeni non saranno comunque degni di nota. Le temperature massime previste sono molto elevate per il periodo soprattutto lungo le aree Joniche con valori massimi che potranno raggiungere i 22-23°C sulle coste e addirittura i 25-26°C nelle aree interne del Crotonese, del Cosentino e localmente del Vibonese.

Ecco però che nella giornata di domenica si avrà il definitivo cambio di circolazione. L’aria fredda da Nord raggiungerà infatti l’intera Regione apportando un notevole calo delle temperature che andranno a mantenersi nuovamente nelle medie del periodo. Il termometro è previsto in calo di circa 10°C con valori massimi che difficilmente supereranno i 14-15°C lungo le coste ad eccezione di quelle del Crotonese e del Reggino dove saranno possibili picchi fino ai 17-18°C, e valori minimi che localmente torneranno ad una cifra. Per quanto riguarda l’aspetto meteorologico ci attende una giornata pressoché uggiosa su tutta la Calabria con cieli che si manterranno nuvolosi o coperti per l’intero arco giornaliero. Non sono previsti comunque fenomeni degni di nota a parte qualche breve e sporadico piovasco che potrà interessare il comparto Tirrenico Cosentino.