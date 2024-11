Il bel tempo è destinato a durare poco: già dalla serata di giovedì una nuova perturbazione in arrivo da Nord riporterà la pioggia

Il temporaneo aumento della pressione atmosferica sulle regioni meridionali favorirà giornate soleggiate su gran parte della Calabria prima di un nuovo peggioramento che avrà luogo dalla serata/nottata di giovedì e durerà per diversi giorni. Contemporaneamente avremo un netto aumento delle temperature con valori che supereranno di gran lunga i 22°C, prima, anche in questo caso, di un nuovo calo che avrà luogo dalla giornata di venerdì. Ecco intanto le previsioni per i prossimi 2 giorni.

Previsioni meteo mercoledì

Per la giornata di domani mercoledì 12 aprile avremo una giornata prettamente stabile e soleggiata su gran parte della regione; da segnalare solo il passaggio di nubi alte sul versante tirrenico nel pomeriggio con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature sono previste in rialzo con valori massimi compresi tra i 17°C e i 19°C e valori minimi intorno ai 9-10°C. Venti moderati da ponente su tutta la regione e in particolare lungo il versante jonico catanzarese e reggino, dove localmente potranno essere di forte intensità; mari generalmente poco mossi.

Previsioni meteo giovedì

La giornata di giovedì sarà invece divisa in due parti: la prima parte di giornata vedrà tempo stabile ovunque con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi; dal pomeriggio/sera l'avvicinarsi della perturbazione da Nord apporterà un notevole aumento della nuvolosità dapprima sul settore Tirrenico con possibili piogge ad iniziare dal Cosentino per poi espandersi sul resto della regione entro la tarda serata/nottata. Le temperature sono previste in ulteriore aumento con valori massimi che si manterranno oltre i 22°C su tutte le coste con picchi fino ai 24-25°C nelle aree interne del Cosentino e del Vibonese; i valori minimi invece si attesteranno intorno agli 11-12°C. I venti saranno ancora moderati ma dai quadranti meridionali e i mari risulteranno generalmente mossi.