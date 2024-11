L'alta pressione in azione sul Mediterraneo si andrà ad elevare fin verso l'atlantico favorendo la discesa di aria artica da Nord, la quale apporterà un generale calo delle temperature a partire dalla giornata di domenica, piogge sparse e un notevole aumento dell'intensità dei venti. Nel frattempo però, nella giornata di sabato 25 febbraio, un richiamo di aria molto umida da Sud raggiungerà l'intera regione apportando un temporaneo forte aumento delle temperature con valori oltre i 22°C. Di seguito le previsioni meteo per il prossimo weekend:

Previsioni meteo per sabato 25 febbraio

La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo uggioso su tutta la regione con cieli coperti e possibili nubi basse o locali nebbie lungo le coste joniche; da segnalare qualche possibile piovasco "sabbioso" nelle zone interne: sabbioso in quanto l'aria umida in risalita richiamerà a sé un enorme quantità di sabbia sahariana che si andrà a stabilizzare sui cieli calabresi. Le temperature saranno in netto aumento su tutta la Calabria con possibili picchi oltre i 22-24°C in particolare lungo il versante tirrenico e nelle zone interne cosentine; altrove invece i valori massimi saranno compresi tra i 17°C e i 20°C, mentre i valori minimi saranno al di sopra dei 10°C quasi ovunque. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali con mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per domenica 26 febbraio

L'aria fredda inizierà a raggiungere la Calabria apportando, già dal mattino, piogge sparse a partire dal versante tirrenico per poi espandersi sul resto della regione; piogge che comunque saranno generalmente deboli e intermittenti. Probabile giornata asciutta invece lungo il versante jonico crotonese a causa dall'ombra pluviometrica che si andrà a creare. Le temperature saranno in generale calo quasi ovunque ad eccezione del Crotonese e Reggino jonico dove rimarranno ancora al di sopra delle medie stagionali. Venti in rinforzo da ponente con raffiche localmente forti in particolare sul versante jonico reggino e catanzarese, mentre altrove saranno perlopiù moderati. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi.