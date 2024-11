Mentre al Nord Italia la perturbazione in atto sta apportando severo maltempo con piogge, temporali e locali nubifragi, la stessa perturbazione sta causando un forte richiamo di aria calda sul sud Italia e sulla Calabria con clima prettamente estivo. L’apice dell’avvezione calda è stato raggiunto nella giornata di ieri quando, come da previsione, le temperature registrate alla quota di 1500m sono state comprese tra i 20°C e i 22°C: ciò ha implicato valori molto oltre la media del periodo su tutta la Regione, con picchi fino ad oltre 36°C nel Cosentino. Spiccano infatti, tra i tanti valori elevati registrati, i 36.5°C di Rossano (CS), i 35.6°C di Rizziconi (VV), i 34.7°C di Luzzi (CS) e i 34.5°C di Torano (CS).

Forte maltempo sulla Calabria

Questa situazione però ha le ore contate (per ora): la suddetta perturbazione attualmente ad ovest dell’Italia raggiungerà nella giornata odierna anche le regioni meridionali e la nostra regione, apportando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. A partire dalla tarda mattinata infatti piogge e temporali localmente di forte intensità inizieranno ad interessare dapprima il comparto tirrenico per poi espandersi, entro il primo pomeriggio, sul resto della regione. A causa del forte contrasto termico che si andrà a creare con l’aria molto umida e calda attualmente presente nell’atmosfera e quella fresca e atlantica in arrivo, nonché le temperature marine decisamente elevate per il periodo, le precipitazioni sono previste a carattere temporalesco e non sono da escludere locali nubifragi specie tra il Vibonese e il Cosentino tirrenico. I temporali non risparmieranno comunque le altre zone della Calabria, con piogge a tratti intense specie sul comparto jonico Catanzarese e tra il Crotonese e Cosentino. A tal proposito l’organizzazione Estofex, che emette bollettini circa la possibilità di formazione di temporali di forte intensità e altri fenomeni ad essi associati, ha emesso un grado di attenzione di livello 2 su 3 su Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e parte della Campania. Per quanto riguarda le allerte meteo invece emanate in Calabria, la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello 1 sull’intero territorio calabrese.

Temperature in temporaneo calo

Con l’arrivo della perturbazione atlantica anche le temperature subiranno una notevole variazione: a partire dal pomeriggio infatti si avrà un calo generale di circa 6-8°C con valori che, temporaneamente, si manterranno vicini alle medie del periodo. Sono previste temperature comprese tra i 22°C e i 24°C lungo le coste e in pianura e in particolare nella giornata di domenica, quando il calo termico sarà più deciso e interesserà l’intera regione. Questa situazione però non durerà molto: a partire da lunedì 23 ottobre e fino a metà settimana, un nuovo richiamo di aria calda e umida da Sud causato da un’altra perturbazione che interesserà il Nord Italia apporterà un forte aumento delle temperature che si riveleranno ancora una volta al di sopra delle medie stagionali di circa 8-10°C e con valori che sulle coste e in pianura potranno raggiungere nuovamente i 30°C.