Un campo di alta pressione interesserà momentaneamente la nostra regione nella giornata di domani venerdì 13 gennaio. Già dalla mattinata avremo infatti tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che tuttavia si manterranno perlopiù nuvolosi in particolare lungo il versante tirrenico.

Dal pomeriggio nubi in aumento ovunque con cieli coperti lungo il versante tirrenico dove non sono da escludere locali pioviggini specie su vibonese e reggino. Altrove molto nuvoloso ma non sono previste precipitazioni.

Le temperature si manterranno stazionarie con valori massimi che saranno compresi tra i 13°C e i 15°C, mentre i valori minimi saranno molto freddi e localmente vicini ai 4-5°C con possibili gelate nelle aree interne. Venti deboli da ponente sul comparto tirrenico, mentre saranno moderati o localmente forti lungo il comparto jonico catanzarese e reggino, con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 km/h. Mari generalmente poco mossi.