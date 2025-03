Per due giorni valori simili a inizio estate con picchi soprattutto nelle aree interne. Poi torna il freddo. Ecco le previsioni

In questi giorni correnti meridionali stanno interessando la nostra Regione apportando un clima tipicamente primaverile ovunque. Tra la giornata odierna e quella di domani però le temperature sono previste in ulteriore e forte aumento con valori che saranno simili ad inizio estate.

Clima molto mite, picchi oltre i 30°C

Un affondo di aria fresca sulla Penisola Iberica causerà un forte richiamo di aria umida e calda dai quadranti meridionali che faranno impennare le temperature ben oltre le medie del periodo. Secondo le ultime emissioni infatti sono previsti valori intorno ai 17-18°C alla quota di 1500 m con una differenza termica di circa 14°C rispetto alla media: basti pensare infatti che a tale quota, al 14 marzo, i valori sarebbero dovuti assestarsi intorno ai 4°C! Ciò causerà, conseguentemente un forte aumento termico anche al suolo e sulle coste: secondo gli ultimi dati infatti sono previsti valori di circa 24-26°C lungo tutte le coste tirreniche che vanno dal Cosentino fin verso il Reggino con picchi localmente più elevati lungo l’area dello Stretto.

Temperature più elevate però le ritroveremo a ridosso delle aree interne e in particolare nella Valle del Crati, Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, e aree interne del Vibonese e del Catanzarese dove localmente il termometro potrà raggiungere addirittura i 28-30°C. Situazione ben più diversa invece la troveremo lungo le coste Joniche: qui infatti le correnti umide mitigheranno l’aria in quanto saranno a contatto con la superficie del mare ben più fresca e ciò potrebbe portare alla formazione delle nebbie di mare (o lupa di mare). Il tutto sarà accompagnato da forti venti meridionali su tutta la Regione ma in particolare sulle aree Tirreniche e lungo i crinali dei monti dove si potranno raggiungere i 70-90 km/h.

Cambio di scenario da domenica, torna l’inverno

Dopo questa breve pausa con un piccolo assaggio di primavera, ecco che a partire da domenica i venti ruoteranno ad ovest causando un rimescolamento d’aria e apportando un netto calo delle temperature. Ecco però che ad inizio della prossima settimana l’arrivo di aria più fredda da Nord causerà il ritorno a condizioni prettamente invernali con temperature in picchiata di circa 18°C rispetto a questo assaggio primaverile e con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali. Ovviamente di questo ne riparleremo nei prossimi articoli.