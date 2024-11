Il ciclone mediterraneo che ha apportato maltempo con tanta neve a partire da quote molto basse e forti venti, si è ormai allontanato dal meridione verso le coste del nord Africa. Di conseguenza ecco che sulla nostra regione si riaffaccia l'anticiclone garantendo un generale miglioramento del tempo su tutta la Calabria. Ecco le previsioni meteo per il weekend:



Previsioni meteo sabato: l'allontanamento del ciclone apporterà già dalla giornata di sabato un netto miglioramento su tutta la Calabria. Avremo infatti tempo stabile ovunque per tutto l'arco giornaliero con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature sono previste in generale aumento nei valori massimi che saranno oltre i 10-11°C su tutte le coste e pianure, mentre si manterranno ancora rigidi nei valori minimi e in particolare nelle ore notturne e prime ore del mattino. I venti gireranno a nord-ovest con intensità debole o localmente moderata specie sul versante jonico catanzarese e reggino e mari ancora molto mossi.

Previsioni meteo domenica: la giornata di domenica inizierà con tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che tuttavia saranno a tratti nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Rischio che però aumenterà tra la serata e la nottata a causa di un veloce passaggio instabile da nord che causerà piovaschi sparsi dapprima sul crotonese e cosentino jonico per poi espandersi entro la nottata sul resto della regione, anche se comunque le precipitazioni non saranno omogenee ma a macchia di leopardo. Tornerà localmente anche la neve sui monti di Sila, Pollino e Aspromonte ma questa volta la quota neve sarà più elevata e intorno ai 1000-1200m. Le temperature non subiranno grandi variazioni con valori massimi al di sopra dei 10-12°C su coste e pianure e valori minimi ancora molto bassi. Venti moderati dai quadranti settentrionali e mari generalmente mossi o molto mossi.