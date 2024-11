Ancora caldo per i prossimi due giorni poi correnti più fresche dall’atlantico raggiungeranno la regione apportando un primo generale calo ovunque

Ed ecco che, anche l’ultimo weekend del mese di ottobre, si è rivelato alquanto anomalo. Dopo le piogge sparse che hanno però interessato solo la parte più settentrionale della Calabria, il ritorno di correnti umide e calde da Sud hanno apportato un nuovo aumento delle temperature su tutta la regione con condizioni del tempo in netto miglioramento. Ma, finalmente, si intravede la luce in fondo al tunnel: le perturbazioni che fino ad ora hanno interessato il Nord Italia scenderanno di latitudine ad inizio novembre, causando generale maltempo e temperature in deciso calo.

Inizio di settimana con temperature in aumento

Come accennato, ad inizio mese l’autunno sembrerebbe iniziare anche sulla Calabria ma, fino ad allora, dovremo fare i conti con l’ennesimo richiamo di aria calda direttamente dal Nord Africa. A causare ciò sarà ancora una volta una perturbazione ad ovest dell’Italia, la quale richiamerà correnti di aria calda dai quadranti meridionali su tutta la Regione apportando bel tempo e temperature in rialzo. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle carte meteorologiche, sono previsti tra il 30 ottobre e il 31 ottobre valori che alla quota standard di 1500m raggiungeranno i 17-18°C (ben oltre 10°C le medie del periodo) e ciò vorrà dire che lungo le coste le temperature saranno comprese tra i 25°C e i 27°C con picchi fino ai 28-29°C nelle aree interne specie Crotonesi e Vibonesi. Temperature fresche invece durante le ore notturne e prime ore del mattino con valori che saranno diffusamente al di sotto dei 20°C ad eccezione delle coste joniche Crotonesi, Catanzaresi e Reggine dove le temperature potranno raggiungere ancora i 22-23°C in piena notte del 31 ottobre.

Crollo delle temperature e arrivo del maltempo

L’aumento delle temperature sarà però molto veloce: già a partire dal 1° novembre infatti, correnti più fresche dall’atlantico raggiungeranno la Calabria apportando un primo generale calo delle temperature ovunque. Ma il vero cambiamento lo avremo a partire tra il 2 e il 3 novembre, quando il flusso atlantico tenderà finalmente a scendere di latitudine interessando anche le regioni Meridionali italiane compresa la Calabria. È previsto infatti un calo delle temperature di oltre 10°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che dal picco dei 17-18°C dei giorni precedenti, si raggiungeranno valori al di sotto dei 10°C: il clima sulla regione sarà prettamente autunnale con valori massimi che si manterranno nelle medie del periodo e valori notturni che saranno diffusamente al di sotto dei 15-16°C. Oltre al calo termico però, la saccatura atlantica sarà pilotata da diverse perturbazioni che interesseranno, a partire sempre dal 2 novembre, dapprima i settori Tirrenici calabresi e successivamente anche il resto della Calabria. Per i dettagli però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti in quanto la distanza dall’evento è ancora elevata.