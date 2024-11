Il nuovo aumento delle temperature arriverà, ma non per ora: sabato e domenica le nubi faranno capolino soprattutto di pomeriggio e non solo sulle aree interne. Le previsioni nel dettaglio

In attesa dell'arrivo dell'aumento delle temperature, che ribadiamo non sarà intenso come luglio ma sarà tutto sommato moderato, nel weekend avremo ancora locali disturbi instabili sulla regione a causa degli ultimi refoli freschi in quota che però stanno per lasciare la Calabria.

Le previsioni per sabato 19 agosto

Per domani ci attendiamo una mattinata pressoché stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne con possibili piovaschi sul Pollino e sulla Sila; stabile invece altrove con cieli perlopiù parzialmente nuvolosi. Migliora ovunque in serata. Tanto sole anche lungo le coste sia joniche che tirreniche; da segnalare solo un generale aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane lungo le coste tra Botricello e Soverato. Le temperature sono previste in un primo lieve rialzo con valori massimi intorno ai 33-35°C lungo le coste joniche, mentre altrove saranno comprese tra i 28°C e i 30°C. Venti variabili con intensità tra il debole e il moderato su tutta la regione e mari generalmente poco mossi.

Le previsioni per domenica 20 agosto

Giornata un po' più instabile invece domenica: la prima parte di giornata sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento su tutte le aree interne con possibili piogge dal Pollino fin sulle Serre. Nubi in aumento anche lungo le coste sia joniche che tirreniche con possibili piovaschi a Praia a mare, Roccella jonica, Pizzo e zone limitrofe. Migliora comunque in serata su tutta la regione. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 29°C e i 33°C, venti ancora variabili con intensità perlopiù tra il debole e il moderato e mari generalmente poco mossi.