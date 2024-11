Il campo di alta pressione che sta interessando la nostra regione apporterà bel tempo anche durante il weekend, salvo qualche nube soprattutto nella giornata di domenica ma senza precipitazioni.

Per la giornata di sabato ci attendiamo bel tempo su tutta la Calabria per l'intero arco giornaliero, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo nel pomeriggio il generale aumento della nuvolosità nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in lieve aumento con valori massimi tra i 20 e i 22°C, venti prevalentemente deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.

Durante la giornata di domenica avremo ancora bel tempo su tutta la Calabria; da segnalare però nel corso della giornata e soprattutto tra il pomeriggio e la sera il passaggio di nuvole alte su gran parte della regione. Nubi che comunque saranno innocue e prive di precipitazioni. Le temperature saranno ancora in lieve aumento con valori massimi diffusamente oltre i 23°C; venti deboli dai quadranti meridionali sui settori jonici, mentre saranno variabili altrove. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi specie lo Jonio.

Fase stabile che però non durerà a lungo: ad inizio settimana infatti è probabile l'arrivo di una nuova perturbazione su tutta la regione, ma di questo ne riparleremo.