Aria più fresca su tutta la regione e nubi solo sui monti. Valori massimi previsti di 26 gradi. Ecco le previsioni
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Le condizioni meteorologiche sulla Calabria non subiranno particolari variazioni: durante la settimana un affondo atlantico andrà a gettarsi sulla penisola Iberica, richiamando correnti su tropicali verso Nord tra cui l’Italia. In concomitanza scenderanno correnti di aria più fresca sui Balcani e sull’estremo sud della penisola, apportando correnti fresche in quota anche in Calabria. Da qui nasce la configurazione ad Omega che accompagnerà i prossimi giorni e probabilmente anche l’inizio del mese di ottobre.
Per la Calabria questo si tradurrà in condizioni meteorologiche tutto sommato stabili ovunque ad eccezione di qualche nube pomeridiana specie sui monti le quali potranno causare qualche locale rovescio o temporale.
Le temperature rimarranno prettamente invariate e leggermente al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che difficilmente supereranno i 24-26°C, mentre durante le ore notturne si registreranno temperature molto fresche e vicine agli 0°C nelle aree montuose.