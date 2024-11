L’estate ha definitivamente abbandonato la nostra Regione. Dall’inizio della settimana correnti di aria più fresca stanno interessando la Calabria con un definitivo calo delle temperature e con valori nelle medie stagionali. Ecco però che le sorprese non finiscono mai: nelle prossime ore l’arrivo di una saccatura di origine artica scivolerà verso il Mediterraneo apportando maltempo localmente intenso e soprattutto un ulteriore e notevole calo delle temperature che si manterranno, almeno fino a gran parte della prossima settimana, al sotto delle medie stagionali di 8-10°C.

Allerta meteo e possibili temporali

Come anticipato però l’arrivo della saccatura artica con annessa perturbazione provocherà forte maltempo sulla Regione. Nelle prossime e in particolare a partire dalla tarda serata/nottata, temporali di forte intensità inizieranno ad interessare le aree Tirreniche del Cosentino e del Catanzarese con precipitazioni localmente molto intense e possibili nubifragi. Nel corso delle ore e in particolare fino al mattino, i fenomeni si espanderanno sul resto della Regione con piogge e temporali di forte intensità anche su Vibonese, Reggino, aree interne e aree Joniche del Catanzarese e del Cosentino. Più riparato invece rimarrà l’area del Crotonese con al massimo locali piovaschi di moderata intensità. Miglioramento generale invece nel corso delle ore pomeridiane e serali anche se comunque non sono da escludere locali fenomeni temporaleschi residui lungo le coste Tirreniche.

Attenzione ai venti: previste raffiche di burrasca

L’arrivo della perturbazione artica non porterà solo piogge e temporali ma si avrà anche un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Nelle prossime ore ma soprattutto nella giornata di domani forti venti interesseranno l’intera Regione con raffiche che potranno raggiungere localmente intensità di burrasca. In particolare sono previste raffiche fino ai 100 km/h lungo le coste Joniche Catanzaresi, Reggine e Cosentine dove non sono da escludere locali picchi anche superiori; raffiche ancora più forti le troveremo invece lungo i pendii dei monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con valori che potranno raggiungere anche i 120 km/h. Raffiche meno intense ma comunque molto forti si registreranno anche lungo i settori Tirrenici con valori fino ai 70-80 km/h sparsi.

Possibili mareggiate

Le forti raffiche causeranno anche un forte aumento del moto ondoso marino lungo le coste Tirreniche con possibili mareggiate sulle coste più esposte e con onde fino ai 4 m di altezza. In merito alle condizioni meteorologiche avverse la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutta la Calabria. Il bollettino prevede «precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori Tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono altresì venti di burrasca nordoccidentali con mareggiate sulle coste esposte».